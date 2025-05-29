"يونهاب": تحطم طائرة عسكرية في منطقة نامغو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية

أفادت وكالة "يونهاب" بأن "طائرة تحطمت في منطقة نامغو بمدينة بوهان في كوريا الجنوبية"، موضحة أن "الطائرة عسكرية وتابعة للبحرية، وكان على متنها 4 أشخاص".
وذكرت الشرطة أن "الطائرة تحطمت على سفح جبل في جنوب يوهانغ"، مؤكدة أن "الحادث قيد التحقيق".
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