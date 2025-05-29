"هيئة الإغاثة الإنسانية" أعلنت مقتل 5 من عامليها في غزة بغارات إسرائيلية

أعلنت "هيئة الإغاثة الإنسانيّة- IHH" التّركيّة، الّتي تتّخذ من إسطنبول مقرًّا لها، في بيان، "مقتل 5 من العاملين معنا في مشروعنا في ​قطاع غزة​، الّذي ننفّذه بالتّعاون مع برنامج الأغذية العالمي، نتيجة هجمات قوّات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين، كما أُصيب اثنان آخران بجروح بالغة"، معربةً عن إدانتها "الهجوم الشّنيع".

وتواصل القوّات الإسرائيليّة عدوانها على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، منذ السّابع من تشرين الأوّل 2023، ما أسفر عن مقتل أكثر من 54,084 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النّساء والأطفال، وإصابة أكثر من 123,308 آخرين، فيما لا يزال مئات أو آلاف الضّحايا تحت الأنقاض.