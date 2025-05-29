هيئة الأركان الأوكرانية: خضنا أكثر من 200 اشتباك مع القوات الروسية على جبهات أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أننا "خضنا أكثر من 200 اشتباك مع القوات الروسية على جبهات أوكرانيا خلال 24 ساعة".
وأمس، أكّد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أنّ "العمل على مشروع المذكرة الروسية بشأن أوكرانيا في مراحله النهائية".
ولفت في تصريح للصحفيين إلى أنّ انعقاد اجتماع ثلاثي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الأميركي دونالد ترامب "يجب أن يكون نتيجة اتفاق متين يتوصل إليه الوفدان" الروسي والأوكراني في المفاوضات، وذلك ردًا على دعوة زيلينسكي إلى قمة ثلاثية.
وأوضحت بيسكوف أنّ "موسكو تستعد للجولة المقبلة من المفاوضات مع أوكرانيا وروسيا كما الولايات المتحدة لديها مصالح وطنية".
وأضاف "لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن بشأن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا وينبغي أن يكون مناسبا للجانبين".
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