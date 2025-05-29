ميلوني تستقبل ماكرون الثلثاء المقبل في روما

تستقبل رئيسة الوزراء الإيطاليّة جورجيا ميلوني، الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في روما بعد ظهر الثّلثاء المقبل 3 حزيران، بحسب جدول الأعمال الّذي نشره مكتبها.
وقبل لقاء ماكرون، من المقرّر أن تلتقي ميلوني رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الّذي أظهر قربه من الرّئيس الرّوسي فلاديمير بوتين في الكرملين في التّاسع من أيّار الحالي.
مع الإشارة إلى أنّ العلاقات متوتّرة بين ميلوني الّتي تتبنّى مواقف محافظة ومؤيّدة للرّئيس الأميركي دونالد ترامب، وماكرون المؤيّد بشدّة لأوروبا. ففي حين يعتمد ماكرون على الاتحاد الأوروبي لمواجهة الحرب التّجاريّة الّتي شنّها ترامب، تطرح ميلوني نفسها بأنّها "صلة الوصل" بين البيت الأبيض وبروكسل.
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