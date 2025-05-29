وزارة الدفاع الإسرائيلية: إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية سيمنع قيام دولة فلسطينية

أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية، أن "الوزراء وافقوا على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، تشمل إقامة تجمعات سكنية جديدة وتقنين عدد من البؤر الاستيطانية العشوائية".
ووصفت الوزارة في بيان لها تصويت الحكومة بأنه "قرار تاريخي"، مشيرة إلى أن "هذه المستوطنات ستُعزز القبضة الاستراتيجية على جميع أنحاء يهودا والسامرة (الضفة الغربية)" وستمنع "قيام دولة فلسطينية".
في هذا الاطار اعتبر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن "هذا يوم كبير لحركة الاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل"، معتبرا أن "الاستيطان في وطننا هو الدرع الواقي لدولة إسرائيل".
من جانبه، ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن الخطوة "تعزز تمسكنا بالأرض وتشكل رداً حاسماً على الإرهاب الفلسطيني".
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