وزير الخارجية الأميركي: سنلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أنّه "سيُلغي بفعالية تأشيرات طلاب صينيّين"، متحدّيا بذلك بكين التي اشتكت من تعليق واشنطن عمليات معالجة التأشيرات.

واشار روبيو في بيان، الى أنّ "إدارة الرئيس دونالد ترامب ستُلغي بفعالية تأشيرات الطلاب الصينيين، وبخاصة أولئك الذين تربطهم صلات بالحزب الشيوعي الصيني أو الذين يدرسون في مجالات حسّاسة".

واوضح روبيو "اننا سنراجع أيضا معايير منح التأشيرات لتعزيز التدقيق في كل طلبات التأشيرات المستقبلية من جمهورية الصين الشعبية وهونغ كونغ".

ويشكّل هذا الإعلان تحدّيا واضحا لبكين بعد أن انتقدت قراره في اليوم السابق بتعليق مواعيد منح التأشيرات للطلاب من جميع أنحاء العالم، مؤقتا على الأقلّ.

وأرسلت الصين إلى الولايات المتّحدة 277.398 طالبا في العام الدراسي 2023-2024، على الرغم من أن الهند تجاوزتها لأول مرة منذ سنوات، وفقا لبيانات رسمية.