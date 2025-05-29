ماسك أكد تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي

أكّد الملياردير إيلون ماسك "تنحيه من منصبه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيث قاد طوال أشهر وزارة أطلق عليها اسم "هيئة الكفاءة الحكومية" بهدف خفض الإنفاق الفدرالي".

واشار الى أنّ "مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر ترامب على فرصة الحد من الإسراف في الإنفاق"، لافتا الى أنّ "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة".

وماسك الذي كان دائما إلى جانب ترامب قبل أن ينسحب للتركيز على أعماله في سبايس إكس وتيسلا، اشتكى من أنّ هيئة الكفاءة الحكومية أصبحت "كبش فداء" بسبب الخلاف بينها وبين الإدارة.