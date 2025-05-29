توقيع مذكّرة تفاهم بين جامعة الحكمة وشركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان"

وقّعت جامعة الحكمة ممثّلة برئيسها البروفسور جورج نعمة مذكّرة تفاهم مع شركة "توتال للطاقات ماركتينغ لبنان"، ممثّلة بمديرها العام وممثّل شركة توتال للطاقات في لبنان أدريان بيشونيه، تهدف إلى التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وتبادل الخبرات.
واعتبر نعمة أنّ "هذه المبادرة تشكّل محطّة أساسيّة ضمن رؤية الجامعة لمواكبة طلابها في مسيرتهم المهنيّة"، مشيراً إلى أنّ "التعاون مع شركات عالميّة مثل توتال للطاقات ماركتينغ لبنان يفتح أمام طلابنا آفاقاً واعدة لبناء مستقبلهم بخطى واثقة، من خلال التعرّف على بيئات عمل حقيقيّة واكتساب مهارات متقدّمة".
وأضاف "هذه الشراكة هي ترجمة لالتزام جامعة الحكمة بالتطوير المهني إلى جانب التعليم الأكاديمي وإلى خلق فرص عمل نوعيّة لخريجيها".
من جهته، شدّد بيشونيه على "أهميّة هذا التعاون مع جامعة الحكمة"، مذكّراً بأنّ "شركة توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تعمل في لبنان منذ أكثر من سبعين عاماً، وتغطّي أنشطتها العديد من القطاعات من الهندسة والحقوق إلى إدارة الأعمال".
وأشار إلى أنّ "مذكّرة التفاهم تأتي في إطار إلتزام الشركة بتعزيز التنمية المستدامة ودعم الشباب اللبناني من خلال برامج تدريبيّة وتعليميّة متقدّمة".
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