"النشرة": تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق عدد من البلدات بقضاء النبطية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في النبطية، بأنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق على علو متوسّط فوق بلدات حبوش، كفرجوز، كفررمان، الكفور، دير الزهراني وحومين الفوقا في قضاء النبطية في جنوب لبنان".

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