"العربي الجديد": إدارة ترامب تتجه إلى رفع تصنيف سوريا من الدول الراعية للإرهاب

أفادت صحيفة "العربي الجديد" بأن الإدارة الأميركية تتجه لرفع العقوبات عن سوريا المصنفة "دولة راعية للإرهاب"، وذلك في إطار استكمال رفع كامل العقوبات عن سوريا، والتي تستهدف منحها فرصة جديدة، حسبما قال الرئيس دونالد ترامب خلال زيارته للمنطقة أخيراً.

وكشف مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، أن "الإدارة الأميركية ناقشت في الأسابيع الماضية رفع العقوبات عن سوريا دولة راعية للإرهاب، وأنه من المنتظر اتخاذ خطوات فعلية لرفعها نهائياً من القائمة".

من جانبه، أكد رئيس المجلس السوري الأميركي فاروق بلال، لـ"العربي الجديد" أن "الإدارة الأميركية تتجه بالفعل إلى رفع تصنيف سوريا من القائمة"، مضيفاً أن القرار "سيتخذ قريباً".

وأشار بلال إلى أن "رفع باقي العقوبات عن سوريا يأتي ضمن إطار السياسة الأميركية الجديدة واستكمال الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخزانة برفع بعض العقوبات، إضافة لرفع أسماء شخصيات سوريا والمصرف المركزي من التصنيف، وقرار وزارة الخارجية بإيقاف العمل بقانون قيصر".

وأوضح أن "مبعوث ترامب لدى سوريا توماس باراك أعلن عن فتح صفحة جديدة تعتمد على جذب الاستثمارات والتنمية، وهذا كله يتطلب رفع باقي العقوبات، بما في ذلك تصنيفها دولة راعية للإرهاب".