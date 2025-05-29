مصادر "أكسيوس": البيت الأبيض متفائل بأن مقترح ويتكوف قد يفضي لوقف إطلاق نار بغزة قريبًا

ذكرت ثلاثة مصادر لموقع "أكسيوس" الأميركي، أنّ "​البيت الأبيض​ متفائل بأنّ المقترح الجديد للمبعوث الأميركي إلى الشّرق الأوسط ​ستيف ويتكوف​، قد يُسهم في سدّ الفجوات المتبقّية بين إسرائيل وحركة "حماس"، ويُفضي إلى وقف إطلاق نار واتفاق بشأن الأسرى في ​قطاع غزة​ قريبًا".

وأكّد مصدر أميركي للموقع أنّه "إذا تحرّك كل جانب ولو قليلًا، فقد نتوصّل إلى اتفاق خلال أيّام".

وأشار الموقع إلى أنّ "البيت الأبيض يعتقد الآن أنّه أصبح على مسافة قريبة من التّوصّل إلى اتفاق يمكن أن يؤدّي في نهاية المطاف إلى إنهاء الحرب، على الرّغم من أنّه سيكون موقّتًا في البداية"، مبيّنًا أنّ "على مدى الأسبوعين الماضيين، كان ويتكوف يتفاوض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومستشاره الكبير رون ديرمر، ومع قادة "حماس" في الدّوحة من خلال رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح".

ولفت إلى أنّ "حماس أعلنت يوم الإثنين الماضي، عقب جولة أخرى من المحادثات مع بحبح، موافقتها على مقترح أميركي لاتفاق يتضمّن وقف إطلاق النّار لمدّة 60 يومًا، والإفراج عن خمسة أسرى أحياء في اليوم الأوّل، وخمسة في اليوم الأخير"، موضحًا أنّ "إسرائيل رفضت الاقتراح بسرعة. وردّ ويتكوف، قائلًا لموقع "أكسيوس" إنّ "حماس" شوّهت العرض الأميركي، وإنّ موقفها مخيّب للآمال وغير مقبول".

وفسّر مصدر مطّلع على المحادثات، أنّ "الخلاف الّذي وقع يوم الإثنين نابع من سوء تفاهم، أدّى إلى تفسير "حماس" وإسرائيل والولايات المتّحدة للاقتراح قيد المناقشة بشكل مختلف". وأفادت المصادر بأنّ "رغم هذه النّكسة، استؤنفت المحادثات يوم الثّلثاء الماضي، سعيًا للتّوصّل إلى حل وسط. وعقد بحبح اجتماعات أخرى مع كبار مسؤولي "حماس" في الدوحة، بينما التقى ويتكوف رون ديرمر، المقرّب من نتانياهو، في واشنطن".