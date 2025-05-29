سلام: الحكومة حققت نحو 80% من أهدافها بنزع السلاح جنوبًا وملتزمون بتوسيع سلطة الدولة

شدّد رئيس الوزراء ​نواف سلام​، على أنّ "الدّولة يجب أن تحتكر السّلاح في جميع الأراضي اللّبنانيّة، كاشفًا أنّ "​الحكومة اللبنانية​ حقّقت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع السّلاح جنوبي البلاد".

وأشار في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، إلى "أنّنا لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهليّة، ولكنّنا ملتزمون بتوسيع سلطة الدّولة وتعزيزها".