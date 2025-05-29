شدّد رئيس الوزراء نواف سلام، على أنّ "الدّولة يجب أن تحتكر السّلاح في جميع الأراضي اللّبنانيّة، كاشفًا أنّ "الحكومة اللبنانية حقّقت ما يقارب 80% من أهدافها في نزع السّلاح جنوبي البلاد".
وأشار في حديث لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيّة، إلى "أنّنا لا نريد وضع البلاد على مسار الحرب الأهليّة، ولكنّنا ملتزمون بتوسيع سلطة الدّولة وتعزيزها".
كانت هذه تفاصيل خبر سلام: الحكومة حققت نحو 80% من أهدافها بنزع السلاح جنوبًا وملتزمون بتوسيع سلطة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.