في صحف اليوم: لا علاقة لحزب الله بالشعارات التي طالت سلام والأساس هو الحفاظ على الإستقرار الداخلي

اشارت صحيفة "الجمهورية"، الى أن "الملف الحكومي وما أحاطه في الأيام الاخيرة من حدّة في الخطاب، خصوصاً بين رئيس الحكومة نواف سلام و"حزب الله"، حرّك اتّصالات على أكثر من خط لاحتواء هذا التوتر، ولاسيما بعدما تمدّد هذا التوتر بشكل واسع إلى بيئة كل منهما السياسية وغير السياسية، متزامناً مع اشتباك عنيف على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيه سياسيون وناشطون ومقامات دينية، بهجومات قاسية واتهامات وشتائم وما هو أبعد من ذلك".

واوضحت معلومات الصحيفة أن "مداخلات على مستويات رفيعة تسارعت على خط السجالات لإعادة ضبط الأمور في مسارها التفاهمي، وتجنيب الحكومة السقوط في مطب سياسي يؤثر على تركيبتها كما على أدائها، في وقت هي مطالبة فيه بالعمل والإنجاز على غير صعيد".

وعلمت "الجمهورية"، أنّ "هذه التطورات كانت محل تشاور بين مسؤولين رفيعين تشاركا في رفضهما لأيّ محاولات تخلّ بأمن البلد واستقراره سياسياً وأمنياً واجتماعياً، وفي التأكيد على أنّ البلد في الوقت الراهن في أمسّ الحاجة إلى ما يجمع، وليس إلى ما يفرّق ويثير الانفعالات والانقسامات والنعرات السياسية والمذهبية".

في هذا السياق، ذكرت مصادر حكوميّة لـ"الجمهورية"، إنّ "رئيس الحكومة، ومنذ تولّيه هذه المسؤوليّة لم يخرج في أدائه عن البيان الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه ثقة المجلس النيابي، معطوفاً على مضمون خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، ولاسيّما في ما يتعلق بتأكيد الحفاظ على سيادة لبنان وقراره وحصرية السلاح بيد الجيش اللبناني، وما صدر من مواقف وهجومات على رئيس الحكومة أمر مستغرب ومستهجن، وذروة الهجوم والافتراء تجلّت في الشعارات المستنكرة والأوصاف المهينة التي أُطلقت ضدّ رئيس الحكومة".

وأمّا مصادر مطّلعة على موقف "حزب الله"، فتعكس لـ"الجمهورية" أجواء تفيد بـ"نفي علاقة الحزب بالشعارات التي طالت رئيس الحكومة في المدينة الرياضية، وهذا الأمر يرفضه الحزب وقد استنكره جملةً وتفصيلاً، خصوصاً انّ الأساس في نهج "حزب الله" هو الحفاظ على الإستقرار الداخلي، وتجنّب الإدلاء بأي موقف من شأنه أن يمسّ بهذا الاستقرار بأي شكل من الأشكال".

في سياق منفصل أعلنت مصادر قريبة من سلام، لصحيفة "الأخبار" أنّه "سيعقد اجتماعًا قريبًا مع "حزب الله"، مستغربة "تصوير المواقف وكأنّ هناك خلافًا في الرأي بين سلام ورئيس الجمهورية جوزاف عون".

وقالت مصادر سلام إنّ "كل ما يقوله ينطبق مع كلام عون وخطاب القسم ومع البيان الوزاريّ".