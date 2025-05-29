"WSJ" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: فوجئنا بالتقدم المحرز للجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال- The Wall Street Journal" الأميركيّة، إلى أنّ "​الجيش اللبناني​ نجح في نزع سلاح "​حزب الله​" إلى حدّ كبير في معاقله الجنوبيّة -جزئيًّا بمساعدة الاستخبارات الإسرائيليّة- في الوقت الّذي تسعى فيه الحكومة الجديدة في البلاد إلى تطبيق وقف إطلاق النّار الّذي أوقف موجة قتال عنيفة مع إسرائيل العام الماضي".

ولفت مسؤولون أميركيّون وإسرائيليّون، بحسب الصّحيفة، إلى "أنّهم فوجئوا بشكل سارّ بالتّقدّم المُحرز، الّذي كان حاسمًا في الحفاظ على الهدنة الهشّة الّتي أُبرمت في تشرين الثّاني 2024. والسّؤال الآن هو ما إذا كانت ​الدولة اللبنانية​ قادرة على إكمال المهمّة في الجنوب، وتوسيع جهودها لتشمل بقيّة أنحاء البلاد".