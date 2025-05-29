شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يغلظ عقوبة إتلاف مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحى والان مع تفاصيل الخبر

غلظت المادة (67) من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي عقوبة اتلاف موافق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار الحفاظ على الممتلكات العامة وتعظيم الاستفادة من المياه تقليل الفاقد.

ونصت المادة على:

يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من هدم أو أتلف شيئاً من مرافق مياه الشرب أو الصرف الصحي. وإذا ترتب على ذلك انقطاع أداء الخدمة تكون العقوبة السجن المشدد.



وإذا وقع فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى بغير قصد تكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.



وفي جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة الأشياء التي هُدمت أو أُتلفت وبنفقات إعادة الشيء لأصله.

وجدير بالذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على المواد العقابية من مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.