شكرا لقرائتكم خبر عن خطة التنمية: 560 مليار جنيه استثمارات لقطاع النقل بالعام المالى 25/26 والان مع تفاصيل الخبر

أكد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، فيما يخص خطة التنمية التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالى 2025/2026، أن قطاع النقل يحظى بنصيب كبير فى الاستثمارات فى الخطة المستهدفة، وهذا يعود لدوره الرئيسي فى عملية التنمية الشاملة.

ووفقا لتقرير اللجنة بشأن الخطة، يحظى قطاع النقل بنصيب وافر من الاستثمارات الكليّة بالخطّة، حيث تستهدف خطة عام 25/2026 تخصيص نحو 560,2 مليار جنيه للقطاع، مُقابل نحو 375,5 مليار جنيه استثمارات مُستهدفة خلال عام 24/2025، بمُعدّل نمو 49%، وكذلك، يُلاحظ ارتفاع مُعدّل نمو الاستثمارات الخاصة في عام الخطةّ (81,5%) بسبب توجّه الدولة لزيادة دور القطاع الخاص وتوسيع نطاق مُشاركته في تنفيذ بعض الـمشروعات، وهو ما يتجلّى في تراجُع نصيب الاستثمارات العامة من نحو 76,7% من جُملة الاستثمارات في عام 24/2025 إلى نحو 71,7% في عام الخطّة.

جدير بالذكر لجنة النقل بمجلس النواب، وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى بلغت 89 مليار و220 مليون و512 ألف جنيه، فين حين أنه بلغت اعتمادات الهيئة ،للعام المالي الجاري 2024/2025 ،مبلغ 65 مليار و890 مليون و568 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليار و329 مليون و944 ألف جنيه، بنسبة 35%.