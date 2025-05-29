شكرا لقرائتكم خبر عن أمانات حزب الجبهة الخدمية: نسعى لتعديل تشريعات تمس حياة المواطن لتحسين جودة وكفاءة الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

عقدت عدد من الأمانات المركزية المعنية بالخدمات المتصلة بالمواطنين بحزب الجبهة الوطنية اجتماعا موسعا برئاسة اللواء محمود شعراوي نائب رئيس الحزب وذلك لمناقشة خطط عمل هذه الأمانات خلال المرحلة المقبلة، في إطار استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وشمل الاجتماع أمانات الإدارة المحلية والتعليم التعليم الفني والصحة والعلاقات الحكومية والقوى العاملة والشباب وأصحاب القدرات الخاصة والقبائل والفلاحين.

وأكد اللواء شعراوي خلال الاجتماع على الأهمية البالغة لهذه الأمانات لما لها من ارتباط مباشر بالمواطنين عبر ما تقدمه من خدمات أساسية في مختلف المجالات.

وشدد على ضرورة أن تتضمن خطط العمل المقبلة لكل أمانة آليات واضحة لتعزيز المشاركة الحزبية للمواطنين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مع التركيز على دعم قدرات الشباب والمرأة والعمال والفلاحين، وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل استعدادًا لخوض الانتخابات المحلية القادمة.

كما دعا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة وتوطينها في المحافظات المختلفة، والعمل على تعديل التشريعات التي تمس حياة المواطنين بهدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية متخصصة داخل وخارج مصر بالتعاون مع الجهات المعنية والسفارات، لرفع كفاءة أصحاب الحرف والعاملين في القطاعات الخدمية.

وأوصى شعراوي بضرورة الاهتمام بمشاكل الفلاحين وذوي الهمم، وتسهيل حصولهم على الخدمات في مختلف الجهات المعنية، وحل التحديات التي تواجههم بشكل عاجل وفعال.

وفي ختام الاجتماع أصدر نائب رئيس الحزب توجيهاته لكل أمانة بضرورة تعزيز التواصل والتكامل مع الأمانات المركزية الأخرى وكذلك أمانات المحافظات بما يحقق مصلحة الوطن والمواطن مع التأكيد على متابعة عمل الأمانات الفرعية في المحافظات ذات التخصص المشابه، بالتنسيق مع أمناء المحافظات.

وأكد على أن الأمانات الحكومية مطالبة بأن تكون على قدر المسؤولية، وتنفيذ المهام التي كلفهم بها رئيس الحزب بما يعزز ثقة المواطنين في البرامج والخطط التي يطرحها الحزب ويسهم في توفير حياة كريمة وخدمات أفضل لا سيما في مجالات التعليم والصحة وغيرها من القضايا التي تهم المواطن المصري.