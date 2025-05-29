شكرا لقرائتكم خبر عن وفد حزب الوعي يواصل زيارته للصين ويستعرض تجربتها التنموية والسياسية والان مع تفاصيل الخبر

يواصل وفد حزب الوعي زيارته إلى جمهورية الصين الشعبية، لليوم الثاني على التوالي، في إطار مساعي الحزب لتأسيس رؤية تنموية وطنية لا تقتصر على مكافحة الفقر والجهل، بل تعتمد على نشر الوعي الاقتصادي والاجتماعي إلى جانب الوعي السياسي، مستلهمًا من التجربة الصينية التي تعد من أنجح النماذج العالمية في التحول الاقتصادي والمجتمعي.

وشهد اليوم الثاني من الزيارة، حضور الوفد لمحاضرتين تدريبيتين، تناولت الأولى التاريخ السياسي للصين وتطور الحزب الشيوعي الصيني، حيث استعرضت نشأة الحزب منذ اجتماعه التأسيسي الذي ضم 13 عضوًا فقط، وحتى تحوله إلى قيادة تجربة نهضوية غيّرت وجه الصين خلال العقود الأخيرة.

وأكدت المحاضرة أن التحول الجذري يبدأ بإرادة سياسية حقيقية، وقيادة واعية، وبرنامج عمل منظم لا تعوقه البيروقراطية أو المصالح الضيقة.

أما المحاضرة الثانية، فركزت على التجربة الاقتصادية الصينية، متناولة مرتكزات النمو السريع الذي حققته الدولة، ودور المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستراتيجيات بناء سوق متكامل قائم على الابتكار والتخطيط طويل الأمد. وشهدت الجلسة تفاعلًا لافتًا من وفد الحزب من خلال المداخلات والأسئلة، التي ركزت على إمكانات الاستفادة من هذه التجربة في السياق المصري.

وفي ختام اليوم، قرر الوفد إصدار ملف توثيقي يتضمن المحاضرات والتوصيات المستخلصة، إلى جانب وضع تصور أولي لمجموعة من السياسات والمبادرات المقترحة للتطبيق داخل الحزب خلال المرحلة المقبلة. وشملت التوصيات المبدئية دراسة النماذج الصينية في تطوير الأسواق ودعم المشروعات الصغيرة، والمساهمة في إعداد كوادر حزبية مؤهلة في مجالي الاقتصاد والتنمية، وتعزيز برامج التوعية المجتمعية المستندة إلى تجارب عملية ناجحة.

ومن المقرر أن يواصل الوفد، غدًا، برنامجه بزيارة عدد من المواقع والنماذج العملية ضمن التجربة الصينية، تمهيدًا لصياغة سياسات قابلة للتطبيق تسهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن المصري.