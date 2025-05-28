ماكرون يعزز شراكة الدفاع والاقتصاد مع إندونيسيا

أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، محادثات ثنائية مع نظيره الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ضمن محطته الثانية من جولة آسيوية تستمر أسبوعًا، وتركّز على توسيع النفوذ الفرنسي في منطقة جنوب شرق آسيا.

واستقبل سوبيانتو نظيره الفرنسي في قصر ميرديكا بالعاصمة جاكرتا، حيث أشرف الزعيمان على توقيع أكثر من اثنتي عشرة اتفاقية تعاون، شملت مجالات الدفاع والتجارة والطاقة والموارد الطبيعية. وعبّر ماكرون عن تطلعه إلى «آفاق جديدة» من التعاون، ملمّحًا إلى احتمالات طلبات مستقبلية لشراء طائرات رافال، وغواصات سكوربين، وفرقاطات خفيفة، إلى جانب تعزيز برامج التدريب العسكري المشترك.

صفقات دفاعية

وتشهد العلاقات العسكرية بين البلدين نموًا متسارعًا منذ عام 2019، تاريخ تولي سوبيانتو منصب وزير الدفاع، حيث وقّعت إندونيسيا في يناير 2024 صفقة لشراء 42 طائرة مقاتلة فرنسية من طراز «داسو رافال»، ومن المقرر بدء تسليمها في 2026. كما أعلنت جاكرتا عن شراء غواصتين من طراز «سكوربين إيفولد» و13 رادار اعتراض أرضي من شركة «ثاليس»، سيتم تركيب خمسة منها في العاصمة الإدارية الجديدة نوسانتارا.

وقال وزير الدفاع الإندونيسي سجعفري شمس الدين، إن زيارة ماكرون تهدف إلى «تعزيز التعاون الدفاعي طويل الأمد»، مشيرًا إلى أن فرنسا تُعدّ شريكًا رئيسيًا في خطة بلاده لتحديث قواتها المسلحة عبر الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا.

أنشطة ثقافية

ومن المنتظر أن يلتقي ماكرون، اليوم الخميس، بالأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) كاو كيم هورن، كما يلقي خطابًا في جامعة جاكرتا الحكومية.

وتختتم الزيارة الإندونيسية بجولة ثقافية تشمل معبد بوروبودور التاريخي في وسط جزيرة جاوة، وزيارة الأكاديمية العسكرية، قبل أن يتوجه إلى سنغافورة، المحطة التالية في جولته، حيث سيلقي كلمة خلال «حوار شانغريلا» — أبرز منتدى دفاعي في آسيا.

جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

في جنوب شرق آسيا خلال مايو–يونيو 2025، كما وردت في التقارير الرسمية حتى الآن:

1. أهداف الجولة

• تعزيز النفوذ الفرنسي في منطقة الإندو-باسيفيك وسط تصاعد التوترات الدولية.

• دعم الشراكات الدفاعية والتجارية مع دول جنوب شرق آسيا.

• التأكيد على التزام فرنسا بالأمن والاستقرار الإقليمي خارج الاتحاد الأوروبي.

2. المحطات الرئيسية

فيتنام(المحطة الأولى)

• توقيع صفقة بيع 20 طائرة إيرباص إلى هانوي.

• مناقشة تعزيز التعاون في مجالات الطاقة، والتصنيع، والدفاع.

إندونيسيا (المحطة الثانية)

• لقاء بالرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو.

• توقيع أكثر من 12 اتفاقية تعاون تشمل:

• شراء 42 طائرة مقاتلة «رافال».

• صفقة غواصتين من طراز سكوربين إيفولد.

• شراء 13 رادار اعتراض من شركة ثاليس.

• تعاون في المعادن والطاقة والغابات.

• لقاء مع الأمين العام لرابطة آسيان.