الجبير يستقبل وفدا من البرلمان الهندي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، في الرياض اليوم، وفدًا من أعضاء البرلمان الهندي برئاسة عضو البرلمان والمبعوث الخاص لدولة رئيس وزراء جمهورية الهند السيد بيجايانيت باندا.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وتربط المملكة والهند علاقات تاريخية وطيدة تمتد لأكثر من 75 عامًا، عمل خلالها البلدان على تطوير علاقاتهما للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة.