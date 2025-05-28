الجبير يستقبل وفدا من البرلمان الهندي

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وتربط المملكة والهند علاقات تاريخية وطيدة تمتد لأكثر من 75 عامًا، عمل خلالها البلدان على تطوير علاقاتهما للوصول لمستوى الشراكة الإستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة.
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