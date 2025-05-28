رئيس الحج الإيراني يشيد بجهود المملكة

استقبل وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، في جدة اليوم، رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني علي رضا بيات.
ونوه رئيس منظمة الحج والزيارة الإيراني خلال الاستقبال بالجهود التي تبذلها المملكة لتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم بكل أمن وطمأنينة.
وجرى خلال الاستقبال استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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