اخبار العالم

ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد

0 نشر
0 تبليغ

ترامب يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس رومانيا الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الروماني المنتخب حديثاً، نيكوسور دان، وذلك بعد يوم واحد فقط من توليه منصبه.
وعبّر الرئيس الروماني، في منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، عن سعادته بالتحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلاً: «سعدتُ بالتحدث مع الرئيس الأميركي، وشكرته على تهنئته الحارة وقيادته القوية».
وأضاف دان: «الولايات المتحدة هي أقرب حليف وشريك استراتيجي مهم لرومانيا. وقد أكدت مجدداً التزامي الثابت بتعميق شراكتنا الاستراتيجية في جميع أولوياتنا المشتركة».
تُعد الولايات المتحدة ورومانيا حليفين وشريكين قويين، ويشهد التعاون بين البلدين تطوراً مستمراً.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا