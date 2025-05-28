برنامج الأغذية العالمي: غزة بحاجة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا

أشار برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الى أن "جحافل من الجوعى" اقتحمت مستودعا في غزة اليوم الأربعاء. ولفت البرنامج الى تقارير أولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر ولا يزال البرنامج يتحقق من التفاصيل.

واعتبر برنامج الأغذية العالمي في تقرير له، بان غزة بحاجة إلى زيادة فورية في المساعدات الغذائية لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا.