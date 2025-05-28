أبدى وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف استعداد اوكرانيا لإجراء جولة جديدة من المفاوضات المباشرة مع روسيا، ولكنّه طالب بأن تقدّم موسكو شروطها للسلام مسبقا لضمان أن يسفر اللقاء عن نتائج.
واوضح الوزير الاوكراني "نحن لا نعارض عقد اجتماعات أخرى مع الروس، وننتظر مذكرتهم"، مضيفا "أمام الجانب الروسي أربعة أيام على الأقل... لتزويدنا بوثيقته لمراجعتها".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأوكراني يبدي استعداد كييف لاجتماع مع روسيا شرط الاطلاع مسبقا على شروطها للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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