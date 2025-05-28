"الأخبار": توغل قوة اسرائيلية في اطراف بليدا والجيش توجه الى المكان للتصدي لمحاولة استحداث ساتر ترابي

أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "توغل قوة اسرائيلية الى منطقة بئر شعيب في اطراف بليدا الشرقية"، لافتةً الى أن "القوة الإسرائيلية معززة بدورية مشاة وجرافة وتقدمت بنحو ٢٠٠ متر قبالة مركز الجيش اللبناني في محيط بئر شعيب في بليدا".

كذلك أفادت بأن "قوة كبيرة من الجيش اللبناني توجهت نحو بئر شعيب للتصدي لمحاولة اسرائيلية لاستحداث ساتر ترابي و قضم اراض لبنانية محررة".