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روبيو يستقبل وزير خارجية ألمانيا في واشنطن

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روبيو يستقبل وزير خارجية ألمانيا في واشنطن

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، نظيره الألماني، يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء في واشنطن، وذلك في أول زيارة رسمية يجريها فاديفول منذ توليه مهام منصبه مطلع الشهر الجاري.
ورحب روبيو، المنتمي إلى الحزب الجمهوري، بالوزير الألماني في الطابق السابع من مقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث خُصصت للمحادثات الثنائية بين الجانبين مدة ثلاثين دقيقة.
وتأتي زيارة فاديفول في سياق التحضير لزيارة مرتقبة للمستشار الألماني، فريدريش ميرتس، إلى الولايات المتحدة، حيث أعلن الأخير عزمه التوجه قريباً إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
وتهدف زيارة الوزير الألماني إلى بحث سبل التعامل مع عدد من الأزمات الدولية الراهنة، في إطار التنسيق المشترك بين البلدين.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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