مؤسسة عامل الدولية أطلقت الوحدة المتخصصة في قضايا كبار السن في لبنان

أطلقت مؤسسة عامل الدولية، بالتعاون مع منظمة هيلب إيج إنترناشونال (HelpAge International)، الوحدة المتخصصة في قضايا كبار السن خلال فعالية خاصة نُظّمت في فندق ومنتجع كورال بيتش في بيروت.

وأشار رئيس مؤسسة عامل الدولية كامل مهنا، الى "التزام المؤسسة الراسخ بحقوق كبار السن، داعياً إلى بناء أنظمة عادلة وشاملة تصون كرامة الجميع وتحمي الفئات الأكثر ضعفاً".

وقال "هذه ليست صدقة، بل عدالة. لقد تحمّل الجيل الأكبر أعباء الحروب، والانهيار الاقتصادي، والنزوح. إنهم أمناء الذاكرة، والمعماريون الصامتون لمجتمعنا. ومع ذلك، تُهمل احتياجاتهم وتُغفل حقوقهم في كثير من الأحيان".

وأكدت الجلسة على أهمية التعاون بين جميع القطاعات من أجل بناء نظام دعم مستدام وعادل يحترم حقوق وكرامة كبار السن في لبنان.