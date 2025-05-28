إنتخاب المهندس حسن دبوق رئيسًا لبلدية صور وعلوان شرف الدين نائبًا للرئيس

عقد إجتماعًا لمجلس بلدية صور المنتخب، في مبنى البلدية، بناء على دعوة قائمقام صور الأستاذ محمد جفال، وقد ترأس الجلسة كبير السنّ من الأعضاء السيد علي الفران، انتخب خلالها وبالتزكية المهندس حسن دبوق رئيسًا للبلدية والسيد علوان شرف الدين نائبًا للرئيس.

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