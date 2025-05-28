الداخلية طلبت من مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص للتقدم من دائرة الرقابة على شركات الامن الخاصة بالوزارة

طلبت وزارة الداخلية من مؤسسات الحراسة وحماية الأشخاص ونقل الأموال، للتقدم من دائرة الرقابة على شركات الامن الخاصة في الوزارة، بغية تسوية أوضاعها في مهلة أقصاها 1/8/2025. وذكرت أن المستندات المطلوبة على الرابط الآتي:http://moim.gov.lb/AdsDetails.aspx?ida=5491…

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