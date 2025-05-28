الدفاع المدني اخمد الحرائق في مكبات النفايات ضمن نطاق ديرعمار

ناشد اهالي بلدة دير عمار ـ المنية المعنيين "بضرورة التحرك العاجل من أجل معالجة مشكلة حرق النفايات في البلدة وخراجها، وإنهاء هذا الكابوس البيئي والصحي المتكرر".

وعملت فرق الدفاع المدني عبر آليات الاطفاء والجرافات على اخماد الحرائق المندلعة في مكبات النفايات العشوائية في نطاق البلدة.

وذكرت الوكالة الوطنية، أنه "يعاني الاهالي منذ أيام من دخان حرق النفايات وانبعاث الروائح الكريهة منها، والتي غطّت سماء البلدة وامتدت إلى المناطق المجاورة، ما تسبب في حالة من القلق والإنزعاج الشديد لدى السكان، خاصّة الأطفال وكبار السّن ومرضى الجهاز التنفسي والربو والحساسية".