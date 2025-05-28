ويتكوف: ينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق النار

اشار مبعوث الرئيس الاميركي ستيف ويتكوف الى انه ينتابني شعور جيد جيدا بشأن حل طويل الأمد في غزة يتمثل بوقف مؤقت لإطلاق النار، ونحن على وشك إرسال ورقة شروط جديدة للتوصل لاتفاق بشأن غزة ونأمل أن يتم تسليمها في وقت لاحق اليوم.

واردف ويتكوف في تصريح له، بانه "متفائل بشأن إمكانية وقف إطلاق النار المؤقت في غزة، ونحث جميع الأطراف على قبول مقترحاتنا بشأن حل الأزمة في غزة".

وشدد ويتكوف على اننا نسعى لحل طويل الأمد للنزاع في الشرق الأوسط.