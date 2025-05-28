أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "لدينا محادثات جيدة مع إيران، وأنا حذرت نتانياهو من أي إجراء ضد إيران"، لافتاً الى أنه "قال لنتانياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة".
ولفت ترامب، الى أنه "يتعين على الأطراف في غزة أن توافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف".
وكرر أنه "أخبر نتانياهو أن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب لأننا قريبون للغاية من التوصل لحل وهذا يمكن أن يتغير، وأنا أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: أخبرت نتانياهو أن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب لأننا قريبون للغاية من التوصل لاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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