ترامب: أخبرت نتانياهو أن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب لأننا قريبون للغاية من التوصل لاتفاق

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه "لدينا محادثات جيدة مع إيران، وأنا حذرت نتانياهو من أي إجراء ضد إيران"، لافتاً الى أنه "قال لنتانياهو إن أي خطوة ضد إيران ليست ملائمة".

ولفت ترامب، الى أنه "يتعين على الأطراف في غزة أن توافق على الوثيقة التي قدمها ويتكوف".

وكرر أنه "أخبر نتانياهو أن اتخاذ إجراء ضد إيران غير مناسب لأننا قريبون للغاية من التوصل لحل وهذا يمكن أن يتغير، وأنا أعتقد أن إيران تريد إبرام صفقة".