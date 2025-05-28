الادعاء البريطاني يوجه اتهامات للأخوين تيت

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: وُجهت إلى المؤثر العالمي على انترنت البريطاني الأميركي أندرو تيت وشقيقه تريستان تيت تهم الاغتصاب وجرائم أخرى في المملكة المتحدة.

ويواجه بطل الكيك بوكسينغ أندرو تيت، البالغ من العمر 38 عامًا، 10 تهم، تشمل الاغتصاب، والإيذاء الجسدي الفعلي، والاتجار بالبشر، والسيطرة على الدعارة لتحقيق مكاسب شخصية، تتعلق بثلاث نساء.

ويواجه شقيقه تريستان تيت، البالغ من العمر 36 عامًا، 11 تهمة تتعلق بامرأة واحدة، تشمل الاغتصاب، والإيذاء الجسدي الفعلي، والاتجار بالبشر.

صرح متحدث باسم هيئة الادعاء الملكية البريطانية: "نؤكد أننا أقررنا توجيه اتهامات إلى أندرو وتريستان تيت بتهم تشمل الاغتصاب، والاتجار بالبشر، والسيطرة على الدعارة، والإيذاء الجسدي الفعلي لثلاث نساء".

وجاءت قرارات الاتهام هذه بعد استلام ملف أدلة من شرطة بيدفوردشير.

وكانت صدرت مذكرة توقيف أوروبية في إنكلترا عام 2024، ونتيجة لذلك، أمرت المحاكم الرومانية بتسليم أندرو وتريستان تيت إلى المملكة المتحدة.

وقال تقرير مع ذلك، يجب تسوية القضايا الجنائية المحلية في رومانيا أولًا حيث يواجه الشقيان أحكاما قضائية هناك.

وقالت دائرة الادعاء العام إن الإجراءات الجنائية جارية، وأن للمتهمين الحق في محاكمة عادلة.

وأكدت: "من المهم للغاية عدم نشر أي تقارير أو تعليقات أو مشاركة معلومات عبر الإنترنت من شأنها أن تُضرّ بهذه الإجراءات بأي شكل من الأشكال."