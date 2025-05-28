شكرا لقرائتكم خبر عن باجتماع مع "المرأة الوفدية".. عبدالسند يمامة يوضح موقف الوفد فى انتخابات البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد أن الأولوية في اختيار مرشحات الوفد في الانتخابات البرلمانية ستكون للوفديات في إطار معايير محددة سيتم طرحها في المكتب التنفيذي المقرر انعقاده الأحد القادم.

جاء ذلك فى اجتماع عقده رئيس الوفد مع لجان المرأة بالمحافظات المصرية واللجنة النوعية للمرأة الوفدية، وأكد الدكتور عبدالسند يمامة أنه رغم الأزمة المالية التي يمر بها الحزب وامتلاك الحزب لجريدة ورواتب لعدد كبير من الصحفيين والموظفين إلا أنه طوال تلك المدة لم يقترب من ودائع الحزب أو يبيع أى أصول من أصوله.

وأشار إلى أن الانتخابات في مجملها مكلفة بشكل كبير لذلك ستكون هناك معايير في اختيار مرشحي ومرشحات الحزب وفي إطار التوفيق في الاختيار من بين الوفديين والوفديات خاصة مع ترشح عدد كبير جدآ علي نظام القوائم وإبداء ما يقرب من 200 وفدى ووفدية رغبتهم في الترشح بالقوائم في الشيوخ والنواب.

وقال رئيس الوفد إن الحزب سيشارك فى ائتلاف مع حزب الأغلبية وباقي الأحزاب المصرية وله نسبة محددة في القوائم لذلك تأتي صعوبة تحقيق رغبات كل من تقدموا، وأكد أن الأمر قد يغضب البعض في النهاية ممن لم يشملهم الاختيار في القائمة ولكننا سنضع معايير محددة تحقق التزامات الحزب المالية وتحقق اختيار الوفديين أولًا.

واستمع رئيس الوفد لمقترحات المرأة الوفدية وممثليها ممن حضرن الاجتماع واثني علي حرصهن علي الحضور وشجع طموحهن المشروع في الترشح عن حزب الوفد مشيدآ بالحضور وإدارة الجلسة، وإدارت الاجتماع ماجدة النويشي رئيس اللجنه النوعية للمرأة بحزب الوفد.

وبدأت الكلمات من امال ابواليزيد القيادية الوفدية التي طلبت بحسن الاختيار وتطبيق معايير واضحة في الاختيار.



وقالت ايمان حلاوة عضو حزب الوفد بالاسكندرية : نريد رؤية نائبات عن الوفد في البرلمان القادم وأن كان ولا بد من تبرع للحزب يكون حزب قدرة كل مرشحة، وأكدت هدي مطر عضو لجنة المرأة بحزب الوفد بالشرقية أن خاضت الانتخابات الماضية بأبوحماد شرقية وحصلت علي 20 ألف صوت وكادت تصل إلى الإعادة".

وقالت منال حافظ القيادية بوفد الإسكندرية نعم هناك أزمة مالية بالحزب ولا بد من تكاتف الجميع لحلها، وأكدت الدكتورة رانيا الراقد رئيس لجنة المرأة بالبحيرة أن المعايير لا بد وأن تتضمن القدرة المالية والثقافة والشعبية.

وقالت جيهان عبدالرحمن رئيس لجنة المرأة بالاسكندرية اننا نشكر الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد علي حديثه الشفاف اليوم والإجابة علي كافة الأسئلة التي تدور في ذهن المرأة الوفدية حول الانتخابات وطالبت كل امرأة وفدية ترغب في الترشح بأن تحسب أمورها علي قدر استطاعتها

وطالبت الدكتورة لمياء ذيادة بأن يكون المرشح أو المرشحة علي وعي كامل باايدلوجية حزب الوفد ومبادئه ولدينا العديد من الكوادر داخل الحزب، وطالبت الدكتورة جويس سمعان نائب رئيس اللجنه العامة لحزب الوفد بالبحيرة بالعدالة في الاختيار وانتقاء افضل العناصر لتمثيل الوفد



وشكرت الدكتورة مني طه عليوة رئيس لجنة المرأة بالمنيا رئيس الوفد علي المصارحة وشرح موقف الحزب، وقالت الكاتبة الصحفية ماجدة صالح رئيس لجنة المرأة بالقليوبية أن حديث رئيس الوفد واضح وصريح ويبشر بأن تأخذ المرأة الوفدية حقها وأن الاختيار سيكون طبقآ لقاعدة واحدة

وأكدت حنان دنيا رئيس لجنة المرأة بالشرقية أن الوفديين دائمآ يقفون ويساعدون حزبهم وعلينا جميعا مساعدة الحزب في خوض معركة انتخابية مشرفة، وأكدت ناهد البستاني رئيس لجنة المرأة بالزيتون أن لها تجربة في الانتخابات الماضية وتجربة في العمل الحزبي والاجتماعي بالزيتون وأن الوفد يستطيع أن يخوض عملية انتخابية مشرفة.



وقالت الكاتبة الصحفية شيرين ربيع رئيس لجنة المرأة بالجيزة انها تطالب بوضع معايير واضحه خلال المكتب التنفيذي القادم يحقق العدالة بين الجميع، وقالت نجلاء سامي رئيس لجة المرأة بالعجوزة أنه لابد من الدفع بوفديات في الانتخابات الفردية ومساعدتهن ودعمهن من الحزب

وأكدت كريمة القاضي رئيس لجنة المرأة بالمنوفية انها تتمني أن يتم اختيار المرشحات من قبل لجنة محايدة حتي لايظلم احد.



وقالت القيادية الوفدية الدكتورة مني مكرم عبيد أن مسألة التبرع كانت تتم فيما مضي وتقسم علي كل المرشحين وأن الوفد حزب عريق يمتلك جماهيرية في الشارع، وشكرت النائبة الوفدية أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ الدكتور عبدالسند يمامة علي الشفافية التي تضمنتها كلمته وتمنت أن يتم وضع كافة المعايير التي تليق بالوفديات مؤكدة أنه لم تتأخر يومآ عن الحزب وانها مستعدة دائمآ لتقديم مايفيد بيت الأمة

وختمت ماجدة النويشي رئيس لجنة المرأة الجلسة بكلمة شكرت فيها رئيس الوفد علي إتاحة الفرصة للوفديات والرد علي جميع الأسئلة

وطالبت بوجود دعم قانوني واعلامي لجميع المرشحين والمرشحات وأن تكون المعايير مبنية علي مبدأ أن المرأة الوفدية اولآ وبعدها اي اختيار وأن تكون هناك دورات وندوات وحملات انتخابية بكافة المحافظات