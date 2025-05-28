لافروف: موسكو تقترح جولة مفاوضات ثانية مع أوكرانيا في 2 حزيران في اسطنبول

أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى أن "موسكو تقترح جولة مفاوضات ثانية مع أوكرانيا في 2 حزيران في اسطنبول".

ولفت لافروف، الى أن "خطط ألمانيا لتصنيع صواريخ بعيدة المدى بالاشتراك مع أوكرانيا، وكذلك توريد دباباتها إلى كييف، تظهر أنها مشاركة بالفعل في الحرب الروسية الأوكرانية".

وذكر في حديث للتلفزيون الحكومي الروسي إن "قرارات برلين تزيد من التوتر"، مضيفا أنه ي"أمل أن يتوصل السياسيون الذي يتحلون بالمسؤولية في ألمانيا إلى الاستنتاج الصحيح ويوقفون الجنون".

وكان قد قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لبرلين اليوم الأربعاء، إن "حكومته لن تفرض أي حدود لمدى الصواريخ التي يمكن إنتاجها في أوكرانيا وألمانيا".