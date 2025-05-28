ميدفيديف: نحو 175 ألف جندي روسي وقعوا عقودا مع الجيش حتى الآن هذا العام

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن "نحو 175 ألف عسكري وقعوا عقودا مع الجيش الروسي منذ بداية العام".

وأضافت الوكالة نقلا عن ميدفيدف، الرئيس الروسي السابق، أن "أكثر من 14 ألف شخص آخرين التحقوا بالجيش على أساس تطوعي".