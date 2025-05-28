نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف قوله إن "نحو 175 ألف عسكري وقعوا عقودا مع الجيش الروسي منذ بداية العام".
وأضافت الوكالة نقلا عن ميدفيدف، الرئيس الروسي السابق، أن "أكثر من 14 ألف شخص آخرين التحقوا بالجيش على أساس تطوعي".
كانت هذه تفاصيل خبر ميدفيديف: نحو 175 ألف جندي روسي وقعوا عقودا مع الجيش حتى الآن هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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