خارجية الإمارات استدعت السفير الإسرائيلي وأبلغته إدانتها الانتهاكات المسيئة في القدس

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن "أبوظبي استدعت السفير الإسرائيلي لديها وأبلغته إدانة دولة الإمارات الشديدة للانتهاكات والممارسات المشينة والمسيئة ضد الأشقاء الفلسطينيين التي شهدتها باحات المسجد الأقصى والحي الإسلامي في المدينة القديمة".
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، أن "هذه الممارسات التعسفية، تعد استفزازا وتحريضا خطيرا تجاه المسلمين، وانتهاكا صارخا لحرمة المدينة المقدسة".
وقالت "الاعتداءات المتكررة من قبل المتطرفين الإسرائيليين وما يترافق معها من تحريض على الكراهية والعنف، تشكل حملة متطرفة ممنهجة لا تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق فحسب، بل المجتمع الدولي بأسره".
وطالبت الإمارات "الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل المسؤولية، وإدانة هذه الممارسات التحريضية، ومعاقبة المتسببين بها دون استثناء الوزراء والمسؤولين".
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