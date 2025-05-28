"حزب الله" دان العدوان الإسرائيلي على اليمن: هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا

أعلن "حزب الله"، في بيان حول الاستهداف الإسرائيلي على اليمن، أن "العدو الصهيوني يُمعن في انفلاته وعدوانه الوحشي اتجاه شعوب منطقتنا من غزة إلى لبنان واليمن، وآخرها المجازر المروعة التي يرتكبها بحق أهل غزة، ومواصلة ​سياسة​ التجويع والإبادة الجماعية، والاعتداءات اليومية المستمرة على سيادة لبنان، وصولًا إلى العدوان اليوم على مطار صنعاء المدني، واستهداف الطائرة المدنية الوحيدة المتبقية، في خرق فاضح لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

هذا ودان "حزب الله"، بـ"شدة تلك الاعتداءات الصهيونية البربرية"، مؤكداً أنّ "هذا التمادي الإسرائيلي ما كان ليحصل لولا الغطاء الأميركي الكامل، والصمت المخزي للمجتمع الدولي".

وذكر أنّ "العدوان الجديد على اليمن يؤكد أن هذا العدو لم يتّعظ من دروس ربيبته أميركا، التي لم تستطع إخضاع اليمن وشعبه وقيادته، وأقرّت بفشلها مما اضطرها مرغمة إلى وقف عدوانها على اليمن، وأنّ العدو ما زال غارقًا في أوهامه، ظانًا أنّه سيحقّق أهدافه الواهية في ردع ‏الشعب اليمني أو دفعه إلى التراجع عن مواقفه الراسخة في إسناد الشعب الفلسطيني المظلوم، التي تُرتكب بحقه يوميًا أبشع المجازر، وتصم الآذان عن صراخات وعذابات أطفاله الذين يُقتلون حرقًا وتجويعًا، وتُغمض الأعين عن مشاهد الأشلاء الممزقة والمتناثرة".

وعبّر الحزب، عن "اعتزازه الكبير بالمواقف الشجاعة والجريئة والحكيمة للقيادة اليمنية، يؤكد تضامنه الكامل مع الشعب اليمني الأبي، الذي لن يزيده العدوان إلا عزمًا وبأسًا وجُرأة وتصميمًا على المضي قُدمًا في ما بدؤوه، حتى وقف حرب الإبادة ‏وفك الحصار عن أهل غزة".‏

ودعا إلى "أعلى درجات الإدانة والاستنكار من جميع الدول والشعوب الحرة في العالم وإلى التحرك الفاعل والمؤثر لفك الحصار الظالم التي يتعرض له قطاع غزة العزيز واليمن الشريف".

كما دعا مجددًا "الشعوب والدول ‏العربية والإسلامية إلى الوقوف إلى جانب الشعب اليمني العزيز ومؤازرة موقفه الشجاع والنبيل نصرة لفلسطين وشعبها الصامد".