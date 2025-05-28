شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يؤكد لسفير بريطانيا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مستهل اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات السياسية والإقتصادية مع المملكة المُتحدة، مشيرا الى اهتمام مجلس النواب المصري بتعزيز العلاقات البرلمانية مع البرلمان البريطاني بما يشمل تبادل الخبرات التشريعية وتنسيق الرؤى والمواقف إزاء القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المُشترك.

جاء ذلك خلال استقبال المستشار الدكتور/حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا في مصر، بحضور المستشار/ أحمد مناع أمين عام مجلس النواب.

واستعرض رئيس مجلس النواب الفرص الإستثمارية التي تتمتع بها مصر في ظل بيئة استثمارية واعدة، خاصة في المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، مُشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين.

وخلال اللقاء، تناول المستشار الدكتور حنفي جبالي تطورات الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين خارج أرضهم لما سيترتب عليه من إضرار جسيم بالسلام في المنطقة، وتابع قائلا: حل الدولتين هو المرتكز الرئيسي لإحلال السلم والاستقرار الإقليمي والعالمي.

من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للفترة التي شغلها سفيرًا لبلاده لدى مصر، مُشيرًا إلى التعاون الإقتصادي والاستثماري بين مصر والمملكة المُتحدة.



كما أكد السفير البريطاني تطابق موقف بلاده مع مصر في أزمة غزة مؤكدًا على ضرورة تبني حل الدولتين، و تطابق الموقف البريطاني مع الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة،

واشار الى الأهمية الكبرى لتعزيز التعاون البرلماني بين مجلس النواب المصري ومجلس العموم البريطاني وتفعيل جمعية الصداقة البرلمانية، مُشيدًا بالأجندة التشريعية المُكثفة لمجلس النواب والتي أسفرت عن إقرار قوانين الإجراءات الجنائية والعمل والمسئولية الطبية.

