شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: حوالى 530 ألف وحدة جارى تنفيذها.. والمديونية 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

وجه النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدة تساؤلات لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: جملة الإيرادات العام الحالي 119 مليار و393 مليون جنيه، والعام القادم 173 مليار جنيه، نبدأ بإيرادات النشاط كانت 107 مليار جنيه العام الحالي وأصبحت 157 مليار العام القادم، ونسأل عن المحقق فعليا كم نسب تحقيق الإيرادات وتأثير ذلك على تنفيذ الخطة والمشروعات في المدن.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2025/2026، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2025/2026

ورد ممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قائلا: "حققنا إيرادات حوالي 140 مليار جنيه، حيث تم ضخ مشروعات جديدة للعام الحالي مقابلها زيادة المبيعات وإن شاء الله نحقق فائض أعلى".

وسأل النائب مصطفى سالم عن حجم الإيرادات الدولارية المحققة، قائلاً: كلنا نعرف مدى الحاجة إلى الدولار، فنريد معرفة حجم الإيرادات الدولارية في 2024، و2025، والمقدر في 2026.

وقال أحمد سعيد مستشار وزير الإسكان: حصلنا 650 مليون دولار حتى الان و المحصل فقط في العام المالي الحالي، حيث تم البيع بقيمة 5 مليار دولار وحصلت 650 مليون دولار، حيث نقوم البيع بالمصري وأقدر بالدولار، فتدخل النائب مصطفى سالم مؤكدا أن العكس هو الصحيح حيث يتم البيع بالدولار، وقال إن الهيئة أحد الروافد الأساسية لتحقيق إيرادات الدولة.

وأكمل سعيد: السنة الماضية بعنا ب6 مليار دولار وحصلنا مليار دولار، ليتساءل وكيل لجنة الخطة: لماذا تقل نسب التحصيل، أنت حققت 6 مليار دولار في مدة أقل خلال العام الماضي، في حين حققت السنة الحالية 5 مليار في أقل من سنة نحو 11 شهرا، فيما قال خالد سرور مساعد رئيس الهيئة، إن هناك فترة تم وقف البيع فيها بالدولار،

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة عن مساحات الأراضي الجاهزة للطرح في الهيئة، وعدد الوحدات الجاهزة للطرح وسعرها، وحجم الأراضي المعتدى عليها والإجراءات القانونية المتخذة، وطلب بيانا بحجم التعديات.

ورد خالد سرور، مساعد رئيس الهيئة، بأن هناك 380 ألف وحدة وجاري إسناد 150 ألف وحدة، ليكون إجمالي الوحدات المطروحة حوالي 530 ألف وحدة، ما بين وحدات جاري تنفيذها ووحدات يصدر لها أمر إسناد، وقال إنه سيتم موافاة اللجنة بحجم ومساحات الأراضي المطروحة وحجم التعديات على الأراضي.



كما سأل "سالم" عن بيان القروض وأوجه استخدامها، وقال المهندس أحمد على مدير قطاع الموازنة بالهيئة، إنه بالنسبة للقروض الخارجية هناك قرض صيني 2,7 مليار جنيه، وقرض كويتي 6 مليار، وقرض ثالث من بنكين في مصر، وسيتم الانتهاء من القروض مع نهاية عام 2034

في سياق متصل، سأل النائب مصطفى سالم، عن زيادة الأرصدة المدينة والنقدية، من 477 مليون جنيه إلى 26,2 مليار في العام المالي الحالي، وقال محمود حسانين مدير إدارة الموازنة بالهيئة، إن زيادة الأرصدة النقدية السنة الماضية بسبب صفقة راس الحكمة.



وقال عبد النبي حسين، ممثل وزارة المالية، إن مبلغ رأس الحكمة موجود في حساب الهيئة، وسأل سالم

عن حجم المديونيات المستحقة على الهيئة للغير، ليرد ممثل الهيئة، بأن الهيئة لا تتأخر في سداد المديونيات، وفي نهاية كل شهر نعرف المستحقات كم ونضخ منها، وخلال شهرين يتم سدادها، والمديونية الوقت الحالي في حدود من 3 إلى 4 مليار جنيه لكن لا تعتبر مديونية.

جدير بالذكر أن النائب مصطفى سالم طالب خلال الاجتماع بحضور وزير الإسكان لشرح ما تم إنجازه ولترجمة الأرقام التي تعبر عن خطة ورؤية وبرنامج عمل الوزارة وعرض التحديات التي تواجههم للمساعدة في إيجاد حلول لها والحديث حول إمكانية توفير عدد الوحدات السكنية التي يمكن توفيرها كبديل للمستاجرين و وتكلفة تلك الوحدات .