الرئيس الأوكراني يزور ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأربعاء، في برلين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية.

وقال شتيفان كورنيليوس في بيان إن الزيارة ستشمل "الدعم الألماني لأوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار" مع روسيا.

وخلال محادثاتهما سيناقش ميرتس وزيلينكسي عدداً من الموضوعات بما فيها وقف إطلاق النار ومحادثات سلام محتملة.

وبعد مؤتمر صحافي مشترك يلتقي زيلينسكي، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الذي سيستقبله مع مراسم تشريف عسكرية في القصر الرئاسي.