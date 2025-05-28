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الرئيس الأوكراني يزور ألمانيا

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الرئيس الأوكراني يزور ألمانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - يستقبل المستشار الألماني فريدريش ميرتس الأربعاء، في برلين الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، على ما أعلن الناطق باسم الحكومة الألمانية.
وقال شتيفان كورنيليوس في بيان إن الزيارة ستشمل "الدعم الألماني لأوكرانيا والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق نار" مع روسيا.
وخلال محادثاتهما سيناقش ميرتس وزيلينكسي عدداً من الموضوعات بما فيها وقف إطلاق النار ومحادثات سلام محتملة.
وبعد مؤتمر صحافي مشترك يلتقي زيلينسكي، الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير الذي سيستقبله مع مراسم تشريف عسكرية في القصر الرئاسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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