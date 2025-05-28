سرقة عدد من المنازل وكنيسة قرية الهد في نهر الاسطوان عكار

تعرض عدد من المنازل والكنيسة في قرية الهد بمنطقة نهر الاسطوان للسرقة، بعيد منتصف الليل، فتمكن الاهالي من الامساك بالسارقين واعادة المسروقات التي تنوعت بين زيت الزيتون وعددها 14 وبطاريات للطاقة الشمسية ومناشير حطب وقوارير غاز واسلاك كهربائية واوان نحاسية وغيرها.
وطالب الاهالي الاجهزة الامنية بعدم التهاون والضرب بيد من حديد كل من يستسهل العبث بأمن الناس وأرزاقهم، داعين القضاء الى إنزال اقسى العقوبات بالمرتكبين.
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