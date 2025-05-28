محفوظ التقى وفدًا من المواقع الإلكترونية: المطلوب لم يعد محصورًا بنقل الخبر بل يتعداه إلى نشر ثقافة المواطنة

استقبل رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع عبد الهادي محفوظ، وفدًا من المواقع الإلكترونية وجرى hgنقاش حول الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة، إلى قراءة في التجربة الديمقراطية التي شهدتها البلاد مؤخرًا عبر الانتخابات البلدية والاختيارية.

كما تطرّق اللقاء إلى قانون الإعلام المرئي والمسموع المطروح حاليًا في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، والذي يُرتقب أن يساهم في تصويب الواقع القانوني والمهني للمواقع الإلكترونية، لا سيّما تلك التي تلتزم المهنية والاستقلالية.

وأكد محفوظ أن "المواقع الإلكترونية أصبحت اليوم في صلب المعركة الإعلامية، وتمثل الإعلام اللحظي الذي يتفاعل مباشرة مع الحدث، وغالبًا ما تتفوق في الأداء والمواكبة على وسائل الإعلام التقليدية".

وأشار إلى أن "الدور المطلوب من هذه المنصات لم يعد محصورًا بنقل الخبر، بل يتعداه إلى نشر ثقافة المواطنة، وتعزيز احترام الآخر، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على السلم الأهلي وترسيخ المفهوم الحقيقي للإعلام المسؤول".