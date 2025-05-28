شكرا لقرائتكم خبر عن رشا راغب: ختام ناجح لمرحلة المقابلات الشخصية فى برنامج "المرأة تقود".. صور والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، إن اليوم الثالث من المقابلات الشخصية للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" مثّل ختامًا ناجحًا للمرحلة النهائية من عملية الفرز والاختيار، والتي شهدت مشاركة واسعة من صُنّاع القرار في الدولة، من وزراء ومحافظين وسفراء ورؤساء هيئات وجامعات، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.



الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

وأكدت راغب، في تصريحاتها خلال اليوم الثالث للبرنامج بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، أن اليوم كان ثريًا على عدة مستويات، سواء بحضور المتقدمات المتميزات، أو بمشاركة ضيوف الأكاديمية من الشخصيات البارزة، الذين أضافوا قيمة كبيرة للتجربة من خلال خبراتهم العلمية والعملية، وساهموا في تقييم الكفاءات واختيار الأنسب للاستفادة من البرنامج.

وأشارت إلى أن إجراء المقابلات الشخصية مع متخذي القرار في الدولة يمنح المتقدمات تجربة فريدة، تُثري خبراتهن المهنية والشخصية، حتى وإن لم يتم اجتياز البرنامج في هذه المرحلة، موضحة أن الفرصة ستظل متاحة للتقدم مرة أخرى في الدفعات القادمة.

وشددت على أن كل متقدمة خرجت من هذه المرحلة بمكاسب حقيقية، سواء من خلال معايير التقييم التي اختبرتها، أو من خلال النصائح والتوجيهات التي تلقتها خلال المقابلات، والتي تُعد دليلًا استرشاديًا مهمًا لمسيرتها المهنية خلال الفترة المقبلة.



يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.



رشا راغب

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.