شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة الجارحى عضو التحالف الوطنى تطلق حملة ذبح العجول لتوزيع اللحوم والوجبات والان مع تفاصيل الخبر

في إطار استعداداتها لشهر ذي الحجة المبارك، أعلنت مؤسسة الجارحي للتنمية المجتمعية عضو التحالف الوطنى عن انطلاق فعاليات ذبح العجول، ضمن سلسلة الأنشطة الخيرية التي تنفذها المؤسسة سنويًا لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم الأساسية.



وأوضحت المؤسسة أن هذه اللحوم سيتم استخدامها لتحضير وجبات طازجة يوميًا في مطابخ المؤسسة، ليتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية طوال أيام ذي الحجة، في خطوة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، خاصة في هذه الأيام المباركة التي تمثل موسمًا للعطاء والتكافل الاجتماعي.



وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من دور مؤسسات التحالف الوطني الإنساني ودورهم المجتمعي في تقديم الدعم والمساندة للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز قيم التضامن والتعاون بين أفراد المجتمع ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.