شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يوزع كرتونة مواد غذائية بجانب لحوم الأضاحي بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

تحت مظلة التحالف الوطني التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني، عن إطلاق مبادرة توزيع كرتونة مواد غذائية بجانب لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة، وذلك للعام الثاني على التوالي.

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لدور مؤسسات التحالف الوطني في توفير الدعم الشامل للأسر الأولى بالرعاية، حيث تسعى صناع الخير إلى تأمين جميع احتياجاتهم الغذائية طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وليس فقط توفير لحوم الأضاحي.

وأكدت المؤسسة أن مبادرتها هذا العام استعدادًا لعيد الاضحى تتضمن توزيع كرتونة مواد غذائية متكاملة بجانب لحوم الأضاحي، ضمن خطة التحالف الوطني لمضاعفة الدعم وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأولى بالرعاية، خاصة قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

كما أعلنت صناع الخير عن فتح باب المشاركة في مبادرة "صك الأضحية"، التي تهدف إلى الإنابة عن المضحين في ذبح الأضاحي وفقًا للشروط الشرعية المعتمدة من دار الإفتاء المصرية، وتوصيل اللحوم إلى مستحقيها في القرى الأشد احتياجًا.

من جانبه، أوضح هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، أن إطلاق مبادرة صك الأضحية للعام الرابع على التوالي يأتي تنفيذًا لأهداف التحالف الوطني في تقديم المساعدات الموسمية للفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن المؤسسة انتهت بالفعل من معاينة واختيار عجول الأضاحي من خلال لجان متخصصة لضمان الجودة، وأن الذبح سيتم وفقًا للتوقيتات الشرعية.

وأضاف عبد الفتاح أن عملية توزيع لحوم الأضاحي وكرتونة المواد الغذائية ستتم بالتنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية المنتشرة في المحافظات المختلفة، وتحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي ومديريات التضامن بالمحافظات المستهدفة، لضمان وصول الدعم إلى الأسر المستحقة بشكل مباشر وسريع.

وأكد عبد الفتاح أن صناع الخير، كعضو في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ملتزمة بتقديم خدماتها النوعية للأسر الأولى بالرعاية في جميع أنحاء الجمهورية، خاصة المناطق الحدودية والنائية، مشيرًا إلى أن محافظات الفيوم وسوهاج والأقصر وأسوان والبحيرة والغربية من بين المحافظات المستفيدة من المبادرة هذا العام.











صناع الخير عضو التحالف الوطني توزع كرتونة مواد غذائية بجانب لحوم الأضاحي



توزيع كرتونة مواد غذائية بجانب لحوم الأضاحي



صناع الخير عضو التحالف الوطني توزع كرتونة مواد غذائية