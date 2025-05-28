شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مليار جنيه لديوان وزارة الإسكان.. و"خطة النواب" تطلب بيانا بتنفيذ المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2025/2026.

ووفقا لمشروع الموازنة بلغ إجمالي الموارد المقدرة 26 مليار و786 مليون جنيه، وبلغت جملة الإيرادات المقدرة 526 مليون و296 ألف جنيه.

وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة للعام المالي 2025/ 2026، 59 مليون و239 ألف جنيه، مقابل نحو 55 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024- 2025، وخصص مشروع الموازنة 37 مليون جنيه لبند شراء السلع والخدمات، و673 ألف جنيه للمنح والدعم والمزايا الاجتماعية.

وقدرت جملة مخصصات الباب السادس (الاستثمارات) شراء الأصول غير المالية 15 مليار و977 مليون جنيه في السنة المالية الجديدة 2025 - 2026، مقابل 73 مليار و193 مليون جنيه في العام المالي الحالي 2024 - 2025، وبلغت جملة المصروفات في العام المالي المقبل 19 مليار و977 مليون جنيه، مقابل 76 مليار و11 مليون جنيه في العام المالي الحالي، فيما بلغ إجمالي الاستخدامات للعام المالي الجديد 2025- 2026، 26 مليار و786 مليون جنيه، مقابل 82 مليار و812 مليون جنيه.

وطلبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من وزارة الإسكان بيانات مكتوبا بعدد القروض ونوعياتها وأوجه ونسب استخدامها ونسب تنفيذ المشروعات.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها اليوم مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2025/2026، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة للسنة المالية 2025/2026، ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي للسنة المالية 2025/2026.