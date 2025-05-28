عوده افتتح وحدة الطوارئ في مستشفى مار جاورجيوس: أي تقصير في خدمة أي إنسان ضعيف سنحاسب عليه

افتتح متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده قسم وحدة الطوارئ والصدمة الجديد في مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي في بيروت، مؤكدا في كلمته خلال الافتتاح أنّ "العمل في مستشفى لا يمكن أن يؤسس لمجد شخصي، ولا يبحث عن مجد عندما يكون العمل خلاصيا كالطب والتمريض، بل إنّ المجد يرفع دوما لله الذي يمنح المواهب والقدرة على الإنجاز".

وقال عوده إنّ هذا القسم الذي يحمل اسم القديس جاورجيوس شفيع بيروت، هو "مرآة المستشفى"، مشيرا إلى أن "أي تقصير في خدمة أي إنسان ضعيف سنحاسب عليه أمام العرش الإلهي، فكم بالحري إذا كان التقصير في مؤسسة تابعة للكنيسة، مستشفى النفوس". وأضاف: "المستشفى ليس له إلا ربنا وشفاعة القديس جاورجيوس، بالإضافة إلى جهود القيمين عليه، ومنهم مؤسسة القلب الكبير التي شاءت المساهمة في تطوير قسم الطوارئ وتحديثه".

واستذكر عوده حجم الدمار الذي لحق بالمستشفى نتيجة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب 2020، والذي أصابه في بشره وحجره، لافتا إلى أن "الدولة غابت ليس فقط عن مد يد العون، بل أيضا عن السؤال"، فيما هب العاملون في المستشفى إلى إعادة بنائه واستئناف العمل فيه.

الافتتاح الرسمي للقسم الجديد جرى بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس جامعة القديس جاورجيوس في بيروت طارق متري، القائم بالأعمال في سفارة الإمارات العربية المتحدة فهد الكعبي، وعدد من الشخصيات الطبية والدبلوماسية.

وقد تم ترميم الوحدة الجديدة بتمويل من مؤسسة "القلب الكبير" الإنسانية ومقرها الشارقة، ضمن مبادرة "سلام لبيروت" التي أطلقتها قرينة حاكم الشارقة، الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، فور وقوع الانفجار. وتمت إعادة تأهيل القسم وفق أعلى المعايير الطبية والتقنية، مع توسعة قدرته الاستيعابية، واستحداث قسم مخصص للأطفال، ما أعاد للمستشفى طاقته التشغيلية الكاملة للمرة الأولى منذ الكارثة.

مديرة مؤسسة "القلب الكبير" علياء المسيبي أكدت خلال كلمتها أنّ المشروع يعكس التزام الشارقة وقيادتها تجاه لبنان، قائلة: "وحدة الطوارئ والصدمة التي أُعيد تأهيلها ليست مجرد منشأة طبية تم تجديدها، بل تجسيد حقيقي لإيماننا بأن العمل الإنساني يجب أن يكون مستداما، يعيد للناس حياتهم وكرامتهم".

من جهته، اعتبر رئيس وحدة الطوارئ والصدمة في المستشفى الدكتور جوزيف وهبي أن إعادة ترميم القسم هو "لحظة فخر لجميع العاملين"، مشيرا إلى أن المستشفى، الذي تأسس عام 1878، كان من أكثر المؤسسات تضررا بالانفجار، إلا أن الطاقم الطبي والإداري تمكن من استئناف العمل خلال أسبوعين بوحدة طوارئ موقتة.

ويجسد المشروع، بحسب البيان الصادر عن المستشفى، نموذجا للتضامن الإنساني الإقليمي، وهو يشكل خطوة أساسية في تعزيز قدرة لبنان على مواجهة الأزمات الصحية، وتأكيد التزام الشركاء الدوليين بدعم النظم الطبية المتضررة.