وزيرة الشؤون الاجتماعية قدمت لـ15 وكالة أممية أولويات الوزارة الاستراتيجية

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، في بيان، أن وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد "نظّمت في الأسابيع الماضية، خلوة مع فريق القيادة العليا في الوزارة لوضع رؤية واستراتيجية متجددة تعكس التزامنا بالحماية الاجتماعية الشاملة القائمة على الحقوق، وتستجيب لتزايد الهشاشة في لبنان".

ولفتت إلى أنّ "اليوم نشهد خطوة مهمة في فتح هذه الاستراتيجية للمشاورة. فللمرة الأولى، تم عقد لقاء حواري مع 15 وكالة من وكالات الأمم المتحدة، حيث قدّمت الوزيرة حنين السيد أولويات الوزارة الاستراتيجية، وانخرطت في نقاش بنّاء حول سبل التنسيق والتكامل وتقاسم المسؤوليات".

وأوضحت الوزارة أنّه "شاركت وكالات الأمم المتحدة بفعالية، وقدّمت ملاحظات قيّمة، وأكدت التزامها بتجديد وتعميق شراكتها مع الوزارة بما يتماشى مع التوجه الوطني".

وذكرت أن "هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها الوزيرة مع مختلف المعنيين، من شركاء تنمية ومجتمع مدني، لضمان أن تكون هذه الرؤية مشتركة، قابلة للتنفيذ، ومنطلقة من قيادة وطنية. والهدف منها هو تحويلها إلى تغيير ملموس وقابل للقياس لصالح الفئات الأكثر ضعفاً في لبنان".