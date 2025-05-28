اللواء شقير بحث ولازارو في المستجدات جنوبًا والتقى وفدا من رابطة قدماء القوى المسلحة

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، في مكتبه، قائد قوات الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان "اليونيفيل" اللواء أرولدو لازارو، وبحث معه في التطورات في المنطقة وآخر المستجدات على الحدود الجنوبية.

وكان قد التقى اللواء شقير وفداً من رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية ممثلةً الإتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، وجرى التداول في شؤون العسكريين المتقاعدين كما تم البحث في الأوضاع العامة للبلاد.

وفي ختام اللقاء تسلم اللواء شقير من رئيس رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية نقولا مزهر، شهادة تكريم، موقعة من الأمين العام للإتحاد العربي اللواء أركان حرب مقاتل خالد مصطفى توفيق.